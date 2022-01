Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, si de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potentialelor achizitii suplimentare, inclusiv doze booster…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, transmit Bloomberg si Reuters.

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a anuntat luni ca se asteapta in acest an la vanzari record, de aproximativ 18,5 miliarde de dolari, din contractele pentru vaccinul sau COVID-19, si de aproximativ 3,5 miliarde de dolari de pe urma potentialelor achizitii suplimentare,

- Grupul farmaceutic Pfizer a semnat un acord cu guvernul Statelor Unite, in valoare de 5,29 miliarde de dolari, privind livrarea pastilei sale impotriva COVID-19, incepand din acest an. Pastilele livrate in cadrul acestui acord asigura 10 milioane de cure de tratament impotriva bolii provocate de noul…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia, transmite Reuters. Vaccinul…

- Actiunile Moderna Inc au scazut cu 11% in predeschiderea sedintei Bursei de pe Wall Street, dupa ce grupul farmaceutic american si-a inrautatit estimarile de vanzari in 2021 pentru vaccinul sau anti-Covid-19 cu cinci miliarde de dolari, deoarece nu a reusit sa majoreze productia. Compania se asteapta…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc estimeaza incasari de 36 miliarde de dolari din vanzarea vaccinurilor anti Covid-19, in acest an, depașind planurile companiei. Motivele sunt acordurile cu tarile din intreaga lume pentru doze buster si pentru utilizarea vaccinului la copii. In luna iulie a acestui…

- Facebook a inregistrat un profit de 9,19 miliarde de dolari, in primele trei trimestre, depașind toate estimarile analiștilor de pe Wall Street. Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei…