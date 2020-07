Stiri pe aceeasi tema

- Primul caz de COVID-19 in randul elevilor odata cu redeschiderea școlilor a fost confirmat, la un liceu din Iași. Elevul s-a prezentat la școala saptamana trecuta, pentru a se pregati in vederea susținerii Evaluarii Naționale, iar acum cei 11 colegi ai sai, din clasa a 8-a, se afla in izolare la domiciliu,…

- Primul caz de elev infectat cu noul coronavirus, dupa redeschiderea școlilor, a fost confirmat la Liceul Sportiv din Iași. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Luciana Antoci, este vorba despre un absolvent de clasa a VIII-a diagnosticat cu COVID-19. Autoritatile…

- Autoritatile de frontiera din Romania si Ungaria au decis ca incepand de azi, 17.05.2020, ora 22.00 sa permita cetațenilor romani care calatoresc cu turisme (ori pe jos) intrarea pe teritoriul Romaniei și prin Punctul de Trecere a Frontierei Petea (județul Satu Mare). Decizia a fost luata in continuarea…

- Eforturile globale de a stopa noul coronavirus afecteaza diagnosticarea, tratarea și prevenirea tuberculozei, spun experții, estimand apariția a inca 6,3 milioane de cazuri suplimentare in urmatorii 5 ani, potrivit unui studiu citat de CNN. Tuberculoza este o infecție bacteriana ce afecteaza…

- Danemarca a fost prima țara din Uniunea Europeana care a relaxat masurile de restricție cauzate de pandemia de coronavirus și a deschis școlile primare și gradinițele pe 15 aprilie.Conform unei analize a SSI (Statens Serum Institut), Agenția Naționala de Boli Infecțioase din Danemarca, citata de The…

- Autoritatile din Uzbekistan au permis redeschiderea, de sambata, a anumitor categorii de magazine si alte afaceri, inchise de cateva saptamani din cauza pandemiei de Covid-19, relateaza Reuters citand agentia de presa uzbeca Uza. Intre cei autorizati sa-si reia activitatea se numara comerciantii…

- Guvernul olandez a anuntat o redeschidere a scolilor primare - de la 11 mai -, inchise de la jumatatea lui martie, o prima relaxare a masurilor adoptate in domeniul educatiei in lupta impotriva pandemiei covid-19, relateaza AFP.Citește și: Probleme pentru PNL: Scaderea in sondaje, dezbatura…