Cel mai sinistru loc din București! Spitalul modular Pipera, sau cum să arunci pe fereastră peste două milioane de euro din bani publici Spitalul modular de la Pipera a fost inaugurat cu mare fast in august 2020 și era vazut drept o adevarata bula de oxigen pentru sistemul medical romanesc sufocat de miile de cazuri zilnice de COVID-19. Doar ca nici in timpul pandemiei nu a funcționat mai mult de cateva luni, deși era considerat alternativa ideala pentru spitalele a caror capacitate era cu mult depașita de cazurile de pacienți cu coronavirus. Acum a ramas doar o adunatura de containere invadate de balarii, un peisaj dezolant intr-unul dintre cele mai luxoase cartiere ale Bucureștiului. Și mai grav este faptul ca Primaria Generala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

