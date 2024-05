Stiri pe aceeasi tema

- Un produs comercializat in reteaua magazinelor Mega Image a fost retras de la vanzare. Inspectorii de la Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și Pentru Siguranța Alimentelor au emis o alerta alimentara. Au decoperit ca respectivul produs continea pesticide. Ulei de masline, contaminat Este vorba…

- Deși se zvonește de zile bune ca Catalin Cirstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL la Primaria Capitalei, se va retrage din cursa pentru PMB, acesta respinge toate aceste informații. „Nu ma retrag. Nici daca imi va cere domnul Marcel Ciolacu” Catalin Cirstoiu spune ca el nu a cerut nimanui sa-l puna…

- Directorul ANPC, Paul Anghel , le cere consumatorilor sa refuze sa cumpere peste si produse pentru care au mari indoieli. Directorul ANPC, Paul Anghel , lanseaza un apel catre consumatori pentru a fi vigilenți in achiziționarea și consumul de pește și produse din pește, in special in contextul sezonului…

- Retailerul Lidl retrage de pe rafturile magazinelor un sortiment de smoothie cu fructe.Decizia rechemarii a fost luata de firma producatoare Molkerei Gropper GmbH & Co. KG care retrage produsul "Solevita Smoothie Red Genius, 250mL", cu fructe roșii, avand data de expirare 12.03.2024. Produsul…

- In cazul unui cutremur puternic, opt milioane de locuințe nu vor beneficia de despagubiri. In prezent, in țara noastra doar o locuința din cinci are asigurare obligatorie. In privința asigurarii facultative, doar 17% dintre locuințe sunt puse la adapost. Aceste date par sa infirme teama de cutremur…

- Cu numai un eșantion de saliva sau de sange, cercetatorii de la Universitatea Goteborg susțin ca vor putea depista cancerul in faze incipiente. Autorul principal al studiului spune ca testele clinice cu eșantione de saliva sau de sange vor demara in urmatorii 4-5 ani. Adesea, diagnosticul de cancer…