- „Parada Florilor”, o reprezentație de arta stradala inspirata de spectacolele cu statui vivante, a avut loc sambata seara in Piața Unirii din Timișoara. Spectacolul a fost realizat de studenții de la Facultatea de Muzica și Teatru din Timișoara sub indrumarea maestrului Mihai Malaimare.

- Peste cateva zile, va avea loc ”Parada florilor” – spectacole oferite de studenți la Timișoara, Lugoj și Cenad. Studenții Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara lanseaza o invitație celor care locuiesc sau se afla in perioada urmatoare in Timișoara, Lugoj și Cenad...

- Studenții de la Facultatea de Muzica și Teatru din Timișoara se pregatesc sa arate publicului un spectacol colosal, realizat sub indrumarea maestrului Mihai Malaimare. „Parada Florilor” este o reprezentație de arta stradala inspirata de spectacolele cu statui vivante, prezentate la Timișoara și Sibiu,…

- Studenții de la Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universitații de Vest din Timișoara vor desfașura stagii de practica in cadrul Direcției de Asistența Sociala Deva, in urma incheierii unui nou parteneriat intre cele doua instituții, aprobat de Consiliul Local la finele lunii aprilie 2024.…

- Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor (FEAA) din cadrul Universitații de Vest din Timișoara (UVT) are placerea sa va invite la evenimentul de inaugurare a unui nou spațiu colaborativ dedicat studenților, amenajat in parteneriat cu Bosch Service Solutions. Evenimentul…

- Matei Ioachimescu, unul dintre cei mai virtuozi flautiști ai momentului, conferențiar universitar in cadrul Facultații de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara (UVT), pregatește turneul național ICONS, care se va desfașura in perioada 9 – 25 mai 2024. El invita publicul din noua orașe…

- Laura Chirița a studiat Design vestimentar la Facultatea de Arte și Design a Universitații de Vest din Timișoara. Are un Master in Design vestimentar la aceeași facultate. Dupa absolvirea studiilor, a inființat o companie de moda, iar dupa șapte ani de afaceri in domeniu și aproape zece ani cu brandul…

- Studentul Alexandru Ticula, care urmeaza cursurile Facultații de Muzica și Teatru, din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, este laureat al prestigiosului concurs „Alexandru Farcaș Voice Competition”. In cadrul ediției naționale a concursului, care s-a desfașurat in colaborare cu Academia Naționala…