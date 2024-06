Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 63 de ani, a condus un autotren pe Calea 2, km 0+500 m, sensul de deplasare Lugoj – A1, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ulterior rasturnandu-se, intrand in coliziune cu parapetul median. In urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducatorului…

- Un barbat, de 44 de ani, care era cioban la o stana de oi din localitatea Secas, judetul Timis, a murit dupa ce a baut o substanta folosita la deparazitarea oilor. Inainte sa-și ia viața, barbatul a sunat-o pe sora sa pentru a-și lua adio. Un barbat, de 44 de ani, din Lugoj, a murit, vineri, dupa ce…

- FOTO: Un șofer din Alba a murit intr-un accident grav petrecut pe DN 14. A vrut sa traverseze calea ferata pe culoarea roșie Un șofer din Alba a murit intr-un accident grav petrecut pe DN 14, intre Mediaș și Sibiu. Din primele date, acesta ar fi incercat sa traverseze calea ferata pe culoare roșie.…

- Este aglomerație, miercuri, pe autostrada Deva-Nadlac, pe sensul Nadlac spre Deva, la nodul rutier din localitatea Margina, județul Timiș, unde s-a format o coloana de peste 2,5 kilometri. Polițiștii recomanda folosirea rutelor alternative. Centrul Infotrafic anunța ca, miercuri la pranz, traficul rutier…

- Grav accident rutier in aceasta dupa-amiaza, in care au fost implicate un autocamion si un autoturism, pe DN7, pe raza localitații aradene Radna. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Secției Barzava cu o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța…

- Accident e circulație sambata dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers dinspre Arad spre Timișoara. Un autotren a agațat parapetul de la marginea șoselei și a ajuns in șanț. „In jurul orei 7:15, pe #A1, km 522+800, Arad, sensul de mers spre Timisoara, un autotren a acrosat parapetul marginal și s-a…

- Incident tragic pe autostrada A1, in zona localitații timișene Recaș. Unui barbat care conducea o duba i s-a facut rau la volan și a murit „Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus o autoutilitara pe A1 dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar in dreptul localitații Recaș, se pare ca pe fondul unor afecțiuni…

- Accident de circulație duminica dupa-amiaza, puțin dupa ora 14:30, pe autostrada A1, in zona localitații Dumbrava din județul Timiș. O femeie a ajuns la spital dupa ce autoutilitara in care se afla s-a rasturnat, iar alte doua mașini s-au ciocnit fața-spate, una dintre acestea luand foc. La fața locului…