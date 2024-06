Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment VIDEO / Locul 6 de pe lista de consilieri județeni PSD Teleorman, profesorul Vasile Razvan Delcea s-a luat la bataie cu un elev iunie 5, 2024 21:28 Despre oamenii “de calitate, profesioniști și preocupați doar de binele cetații” de pe listele de consilieri, fie ei locali sau…

- Politic Cei 5 pentru Alexandria mai 29, 2024 10:16 Mai sunt mai puțin de doua saptamani pana la deznodamantul acestei batalii electorale. In toate localitațile județului, strazile sunt animate și colorate de tifosii susținatori ai partidelor politice angrenate in disputa electorala. Toți vor sa caștige,…

- Politic Și-n Alexandria ca-n Coreea de Nord! mai 27, 2024 11:16 De ce spunem asta? Pai, avem alegeri pentru fotoliul de primar al orașului nostru. Și avem vreo cinci pretendenți – primarul in funcție (de mulți, mulți ani), dr. Haralambie Epure de la PNL, prof. Doncea de la AUR, dr. Dumitrașcu de…

- Politic Liberalii și-au lansat candidatul la Primaria Bogdana – Marius Soreața aprilie 7, 2024 18:09 Astazi a avut loc evenimentul de lansare a candidaturii pentru Primaria Bogdana a liberalului Marius Soreața, in prezența mai multor lideri ai filialei județene a Partidului Național Liberal…

- Sport CSM Alexandria a inceput cu dreptul play-out-ul Ligii a II-a. Victorie contra CSC Dumbravița aprilie 1, 2024 10:38 CSM Alexandria a oprit seria meciurilor pierdute și a caștigat, la Turnu Magurele, cu scorul de 3-1 impotriva CSC Dumbravița, in prima partida a play-out-ului Ligii a II-a, in…

- Politic PNL Orbeasca iși “omoara” candidatul la primarie din interior martie 20, 2024 15:41 Inca din luna ianuarie, PNL Teleorman anunța ca a fost desemnat candidatul pentru Primaria comunei Orbeasca, in persoana lui Marian Necșuțu, fiind una dintre primele nominalizari pe care filiala județeana…

- Eveniment Exerciții demonstrative, autospeciale, dresaj canin, in Padurea Vedea, in contextul aniversarii Zilei Poliției Romane martie 18, 2024 16:17 In contextul aniversarii Zilei Poliției Romane, Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman organizeaza vineri, 22 martie a.c., in intervalul orar…

- Politic Danuț Cristescu, senator PSD: “Guvernul condus de Marcel Ciolacu continua plafonarea prețurilor la energie!” martie 11, 2024 11:54 In ședința de Guvern de saptamana trecuta (joi), Guvernul Romaniei a decis prelungirea mecanismului de plafonare a prețurilor la energie și gaze. Potrivit premierului…