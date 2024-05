Stiri pe aceeasi tema

- In perioada decembrie 2023 – mai 2024, Școala Gimnaziala „Axente Sever“ din Aiud, sub coordonarea d-nei. profesor pentru invațamantul primar, Ana-Sorana Scutelnicu, este implicata in Proiectul internațional E-twinning “Friendly Steps for Nature”, in cadrul caruia sunt reunite 26 de cadre didactice din…

- Calificata deja la turneul final al Campionatului European de handbal feminin din acest an, echipa naționala a Romaniei a invins duminica Grecia, scor 31-24 (14-14), in ultimul meci al grupei preliminare.

- Naționala feminina a Romaniei joaca ACUM impotriva Greciei, la Buzau, ultimul meci din preliminariile Campionatului European 2024. Partida a inceput la 19:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și transmisa in direct de postul tv Pro Arena. Naționala Romaniei de deja calificata la EURO, de pe primul locCampionatul…

- Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumparare in Bulgaria a atins 64% din nivelul mediu european in 2023. Acesta este unul dintre indicatorii care arata cel mai exact convergența in interiorul Uniunii Europene, deoarece se iau in considerare diferențele de preț in fiecare…

- Tomasz Poreba, europarlamentar al partidului pentru Drept și Justiție (PiS), a adus in atenția publicului cel mai important coridor rutier de-a lungul frontierei estice a Uniunii Europene, in cadrul unei discuții privind proiectul Via Carpathia. La masa rotunda au participat reprezentanți importanți…

- Romania a cheltuit in 2023 pentru aparare doar 1,6% din PIB, potrivit unui raport oficial al NATO, citat de TVR Info. Procentul este unul mult mai mic decat promisiunea facuta de președintele Klaus Iohannis, de 2,5% din PIB. Cu acest nivel al cheltuielilor, Romania se situeaza sub media NATO de 1,73%…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, in grupa A, cu echipele Grecia, Croatia, SUA, Italia, Muntenegru, conform tragerii la sorti de sambata. Finalistele CM sunt in grupa tricolorilor, potrivit news.ro In grupa B au fost repartizate Ungaria, Spania, Australia, Japonia,…

- Unii cu investitiile, altii cu hartiile: cum au ajuns Grecia si Ungaria in top zece tari la nivelul UE privind capacitatea proiectelor solare montate anul trecut, iar Romania ramane in afara clasamentului, dar cu potential, explica Ziarul Financiar.