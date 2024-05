Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier sucevean care se afla in timpul liber a reușit, și cu ajutorul altor cetațeni, sa opreasca un incendiu la o locuința din Dragoiești.Plutonierul adjutant Adrian Cucu a fost dat exemplu de cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, iar povestea sa o aveți mai ...

- Un incendiu de mare amploare a izbucnit la secularul asezamant de cult din judetul Neamt, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta alocand pentru stingere numeroase forte de interventie. Alarma la Inspectoratul „Petrodava“ s-a dat la ora 18.04 a zilei de 29 aprilie 2024, pompierii fiind anuntati ca…

- Patru persoane, intre care un minor in varsta de 7 ani, au fost ranite, vineri, in urma coliziunii dintre doua autoturisme in localitatea Baltatesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres. Unul din cele doua autoturisme s-a rasturnat iar femeia aflata…

- ■ a fost recomandata ridicarea licenței pentru 10 centre din județ ■ controlul este in derulare ■ Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava” al județului Neamț a efectuat controalele anuale la unitați de ingrijire și cazare a copiilor instituționalizați, batranilor și persoanelor cu dizabilitați…

- Sfarsitul saptamanii trecute a fost unul extrem de agitat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ Neamt, in doua zile intervenindu-se de 18 ori la diverse situatii nedorite

- O femeie in varsta de 31 ani si fiica sa, de 12 ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon si au facut atac de panica in urma unui incendiu care a izbucnit in gospodaria lor din localitatea Tupilati, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres. La fata…

- O batrana in varsta de 84 ani, din localitatea Timisesti, a fost scoasa de vecini, marti, inconstienta si cu arsuri din locuinta cuprinsa de flacari, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres. "Echipajul SMURD a preluat femeie de aproximativ 84 ani, in stare…

- Interventia pompierilor militari de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“ din Neamț au reusit sa limiteze proportiile dezastrului, dar imobilul nu mai poate fi folosit. In pericol a fost si un bloc de locuințe.