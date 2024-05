Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier a facut un gest impresionnt in timpul sau liber, cand a auzit un zgomot in fața casei sale. Colegii de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta au spus povestea lui Marian, cae e salvator de 18 ani.

- Astazi, in jurul orei 16:00, plt.adj. Marian Caraveteanu, care face parte din ISU Dobrogea de 18 ani, fiind in curtea casei sale din localitatea Castelu, judetul Constanta a auzit un zgomot puternic. A iesit de indata pe poarta si a vazut un autotren si un autoturism avariate.Conform ISU Dobrogea, fara…

- Un tanar de 28 de ani a fost salvat de pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit in apartamentul sau din Chișinau. Informația a fost furnizata de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, care a intervenit prompt pentru a gestiona situația.

- Un pompier din Cluj aflat in timpul liber și-a salvat prietenul, dupa ce cortul acestuia a luat foc, pe marginea lacului din Ciurila. ,,Prietenul la nevoie se cunoaște! Acest lucru ne-a demonstrat colegul nostru de la Detașamentul 2 Cluj-Napoca, Adrian Capușan, care in aceasta dimineața i-a schimbat…

- Un pompier aflat in timpul liber a avut parte de o intervenție de urgența in zorii zilei. Aflat la pescuit, a observat cum cortul de langa el, in care se aflau doua persoane, a luat foc. Un barbat a ramas in cort și doar intervenția sa prompta a facut ca incidentul sa nu se transforme intr-o tragedie. „Pompierii…

- Zeci de persoane s-au autoevacuat dintr-un bloc din Dumbrava Rosie, din cauza unui incendiu care a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La fata locului au intervenit pompierii militari din Piatra-Neamt si pompierii voluntari din Dumbrava…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a intervenit intr-un incendiu produs in aceasta noapte pe strada Pușkin 56 din municipiul Chișinau. Potrivit informațiilor incendiu a mistuit mai multe bunuri materiale din interiorul unui oficiu al unei agenții imobiliare.

- Peste 6.600 de incendii la locuințe (in medie 18 pe zi), au avut loc anul trecut in Romania. Potrivit statisticilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), incendiile au afectat 1.125 de persoane, din care 268 și-au pierdut viața. Un incendiu descoperit și anunțat din timp are șanse…