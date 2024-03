Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din Sectorul 5 al Capitalei vor fi inchise, luni, pentru activitati de dezinsectie, dupa ce a fost semnalata prezenta plosnitelor in Scoala Gimnaziala „I.C. Bratianu” si Scoala Gimnaziala „Petrache Poenaru”. „Nu putem risca, nu vrem ca situatiile intalnite in cele doua scoli sa se multiplice”,…

- Conducerea Școlii gimnaziale „Ion I.C.Bratianu”, din sectorul 5 al Capitalei, nu a avut nimic de spus cu privire la problema care nu este tocmai noua. Invazia ploșnițelor in salile de clasa a inceput in urma cu trei saptamani.„Știu toți parinții, copilul meu a observat, el a facut o poza, m-a și sunat…

- Școlile trebuie sa organizeze ședințe cu parinții elevilor care vor susține Evaluarea Naționala, spune Ministerului Educației, potrivit Rador Radio Romania. Școlilor gimnaziale li se va cere sa organizeze in urmatoarele doua saptamani ședințe cu parinții elevilor care vor susține Evaluarea Naționala,…

- Proiectul a fost adoptat cu 24 voturi pentru.Potrivit proiectului, primarul va lua toate masurile legale pentru suplimentarea numarului corespunzator de agenti de paza pentru fiecare unitate de invatamant din Sectorul 1 si pentru dotarea unitatilor de invatamant cu sisteme de supraveghere si de alarma,…

- Polițiștii locali din București, in timp ce patrulau in Centrul Vechi, au observat cinci indivizi care manifestau un comportament suspect pe bulevardul I. C. Bratianu. Dupa ce au fost identificate, s-a constatat ca aceștia dețineau plicuri autosigilante. In urma verificarilor, s-a descoperit ca unul…

- Din cauza conditiilor meteorologie nefavorabile, 11 unitati de invatamant din judetele Braila, Iasi și Neamt vor avea si miercuri cursurile suspendate, a informat Ministerul Educatiei, potrivit Agerpres. Institutia a organizat marti o videoconferinta la care au participat ministrul Educatiei, Ligia…