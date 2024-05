Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii cu permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a servi in armata in razboiul impotriva Rusiei, relateaza Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii care au permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a-și apara țara in razboiul declanșat de Rusia.

- Cancelarul german Olaf Scholz crede ca razboiul din Ucraina ar putea continua timp de mai multi ani, poate chiar cinci ani, a declarat el in cadrul unui eveniment din orasul german Chemnitz, relateaza dpa. Nimeni nu ar putea spune daca acest razboi nu va dura inca 5 ani, de exemplu, a spus cancelarul…

- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat intr-o vizita in China, le-a dat asigurari studentilor chinezi de la Universitatea Tongji din Shanghai ca nu vor trebui sa fumeze canabis daca vor veni sa invete in Germania si ca tara sa a legalizat canabisul in speranta ca, pe aceasta cale, va scadea consumul,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat din nou sustinerea insuficienta cu arme din partea Occidentului in lupta sa impotriva invaziei ruse, informeaza dpa. „Partenerii nostri au anumite arme de care noi avem nevoie astazi pentru a putea supravietui. Si eu pur si simplu nu inteleg de ce…

- Cancelarul german Olaf Scholz a exclus luni posibilitatea de a inarma Ucraina cu rachete cu raza lunga Taurus daca este nevoie de implicarea militarilor germani pentru a ajuta la operarea lor, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou luni livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel doreste sa evite riscul ca Germania sa fie implicata in razboi.

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri un acord bilateral de securitate intre statele lor, insotit de un nou pachet de ajutor militar, transmit AFP si Reuters.