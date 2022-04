Stiri pe aceeasi tema

- Impetum Group a lansat Agista, primul fond de investitii din Romania, cu focus pe piata AeRO, care ajuta IMM-urile locale sa se listeze la bursa, finanteaza si accelereaza cresterea acestora prin intermediul pietei de capital.

- Fundatia Comunitara Covasna va continua in aceasta primavara programul „Un copac pentru generatia urmatoare”, initiat in urma cu zece ani, urmand sa distribuie 5000 de puieti de pomi fructiferi, dintre care 2000 gratuit. Directorul executiv al fundatiei, Bereczki Kinga, a declarat pentru AGERPRES ca…

- Ministerul Transporturilor a lansat o aplicatie online pentru refugiatii din Ucraina. Potrivit reporterului RRA, Alexandru Lancuzov, aceasta cuprinde informatii in limbile ucraineana, engleza si romana despre coridoarele verzi de transport din Romania. Cei interesati pot afla mai multe despre reteaua…

- Fortele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, din sud-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile locale, relateaza Reuters, citata de Agerpres. „Personalul operational monitorizeaza situatia de la reactoarele centralei”, au informat pe social media autoritatile…

- MyToDo, concept dezvoltat de o echipa tanara, creativa și eficienta, este o platforma prestatoare de servicii, care ofera atat beneficii pentru clienții sai, cat și pentru persoanele doritoare de munca independenta. Cum funcționeaza MyToDo? Ei bine, in cazul in care ești in cautarea unui anumit prestator…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor continua si in acest an programul "Dam valoare rablei tale", initiat in primavara anului trecut cu scopul de a elimina din trafic masinile vechi si poluante, urmand sa aloce in acest scop un buget de 500.000 de lei, a declarat ieri primarul Antal Arpad. Potrivit…

- Bugetul pentru externalizarea din Complexul Energetic Oltenia (CEO) a Sucursalei Electrocentrale Craiova 2 este de 675.000 de lei. Directoratul companiei a aprobat suma respectiva pentru achiziția de servicii specializate de consultanța și asistența juridica, financiara și fiscala. Acest lucru va fi…