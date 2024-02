S-a lansat Alianța Dreapta Unită Mureș, o alternativă la guvernarea PSD-PNL- UDMR Scopul acestei alianțe este oprirea jafului din bani publici practicata de actuala putere, au declarat intr-o conferința de presa liderii USR, PMP și Forța Dreptei Mureș. Noua construcție politica va promova oameni capabili și integri, chiar daca ei nu sunt membri ai partidelor din alianța. Pe de alta parte, daca va exista un candidat comun […] Articolul S-a lansat Alianța Dreapta Unita Mureș… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nou-promovata in Divizia A1 la volei fete, CSU Medicina Targu Mureș, a pierdut, sambata, in deplasare, cu scorul de 3-0, in fața formației Dinamo București, intr-o partida din cea de-a 11-a etapa a campionatului. Mureșencele raman pe locul X in cșlasament, cu 7 puncte, iar Dinamo se claseaza pe cea…

- Șapte sisteme de aeronave fara pilot, pentru supraveghere video aeriana, vor intra in dotarea Inspectoratului General al Poliției Romane. Scopul achiziției, care costa bugetul instituției aproape un milion de lei, este acela al combaterii contrabandei cu țigari și produse din tutun „in zona de frontiera…

- Polițiștii romani atrag atenția asupra unui nou tip de frauda, care devine tot mai raspandit, supranumit „Romance Fraud". Tactica manipulatoare, in care fraudatorii pretind a fi medici in zone de razboi, este cea de a caștiga increderea victimelor prin intermediul relațiilor romantice in mediul online.…

- Joi, 7 decembrie, au avut loc ultimele cinci partide din faza grupelor Cupei Romaniei Betano la fotbal: Petrolul Ploiești – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 2-2, Chindia Targoviște – AFC Hermannstadt 0-1, Progresul Pecica – Corvinul Hunedoara 0-6 (toate trei in grupa A); Dinamo București – Oțelul Galați 3-3…

- De Ziua Internationala a Bancilor, dincolo de crize și falimente, se poate constata ca in Romania ultimilor 30 de ani solvabilitatea și bonitatea sistemului bancar este peste media europeana. O problema este insa tendința bancilor comerciale de a finanța mai mult companiile de stat in detrimentul sistemului…

- Atenție cum va botezați copiii! Oricat de impozant și de perspectiva vi se pare un nume, gandiți-va de doua ori… Dau un exemplu: adica cum, Giuliani nu e un nume frumos, cu rezonanța? Este, dar atrage dupa el involuntar și porecla „Mafiotu"". Cand te cheama Giuliani, ești automat asociat cu mafia siciliana,…

- Este apelul pe care Institutul de Sanatate Publica il transmite astazi, nu numai fumatorilor, ci și fiecarui cetațean al Romaniei, cu ocazia "Zilei naționale fara tutun", marcata in fiecare an in a treia joi din luna noiembrie. Scopul este de a conștientiza populația și decidenții politici in legatura…

- Ajuns la a VI-a editie evenimentul caritabil Balul Palatului va avea loc in aceasta seara la Palatul Culturii din Targu Mures. Soprana Cristina Vlaic, protagonista primului spectacol Disney din Romania, alaturi muzicianul si actorul Tibor Nemes, precum si Cvartetul ArteMiss se regasesc printre invitatii…