- Cotatia aurului se apropie de maximul istoric stabilit in urma cu noua ani. Investitorii iși pun banii la adapost, ingrijorați de evoluțiile economice Uncia de aur se tranzactiona vineri pentru 1.900 de dolari, apropiindu-se de maximul istoric stabilit in urma cu noua ani, pe masura ce tensiunile politice…

- “New York Times” și-a anunțat miercuri decizia de a-și muta din Hong Kong la Seul serviciul digital dupa intrarea în vigoare a legii draconice privind securitatea naționala, impusa de Beijing, potrivit La Libre, citat de Rador.Este prima delocalizare importanta a unui mijloc media…

- Sectorul farma intra in vizorul investitorilor. Acțiunile companiilor cu rezultate in cercetarile privind vaccinul pentru COVID-19 cresc masiv Atentia investitorilor a revenit in sectorul farmaceutic, acestia urmarind modul in care evolueaza cercetarile legate de vaccinuri, pe masura ce situatia continua…

- Pandemia de COVID-19 dovedește din nou de ce aurul este cea mai sigura investiție. Goana bogaților dupa metalul prețios duce prețul la maxime istorice Consilierii financiari ai celor cu bani ii sfatuiesc pe acestia sa acumuleze aur, avand indoieli cu privire la revenirile inregistrate in ultima perioada…

- SUA importa cantitati record de aur din Elvetia, pe fondul pandemiei. Livrarile in trei luni, de 15 ori mai mari decat pe parcursul intregului an 2019 Elvetia a exportat, in luna mai, 126,6 tone de aur, in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari, catre SUA, acestea fiind cele mai mari livrari…

- Grupul financiar Western Union a facut oferta pentru serviciul de plați MoneyGram, tranzacția urmand sa aduca impreuna doua dintre cele mai mari servicii de acest gen din lume, scrie Bloomberg.Acțiunile MoneyGram au crescut cu 74% luni, dar au inchis in urcare cu doar 6,2% in timpul unei ședințe volatile.Capitalizarea…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat din nou China miercuri, calificand drept "derizorie" suma de 2 miliarde de dolari promisa de Beijing in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, in comparatie cu sutele de mii de vieti pierdute si pagube de miliarde de dolari provocate de raspandirea…

- Miercuri, monedele de la marginea zonei euro au cunoscut scaderi, pe fondul creșterii aversiunii fața de risc provocate de temerile privind apariția in Europa a unui al doilea val al pandemiei cu coronavirus. In Romania, ziua a inceput cu o veste buna primita din partea INS, conform careia rata anuala…