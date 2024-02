Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de azi, 12 februarie 2024, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani cu dobanzi anuale de 6% si, respectiv, 6,75%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, informeaza Ministerul de Finante. Titlurile de stat pot fi…

- Bugetul județului Neamț va fi anul acesta unul cu peste 100 de milioane de lei mai mic decat cel de la finele anului trecut care, dupa mai multe rectificari, era de peste 806 milioane de lei, potrivit rapoartelor publice ale Consiliului Județean (CJ). La o prima vedere, bugetul pentru acest an ar fi…

- Banca din Milano a oferit detalii despre platile planificate dupa ce a raportat un profit de 1,9 miliarde de euro in trimestrul al patrulea, de aproape trei ori mai mare decat asteptarile analistilor. Actiunile UniCredit au crescut cu 10% imn urma informatiilor. Plata catre investitori, care va fi oferita…

- Europarlamentarul ales pe listele USR Vlad Gheorghe și viceliderul deputaților USR, Cristian Seidler, s-au certat, duminica, in direct, la Digi24, in privința acuzațiilor ca eurodeputatul nu a fost lasat sa intre la evenimentul de promovare a Alianței electorale Dreapta Unita (USR, PMP, Forța Dreptei).…

- Virgil Guran, presedinte PNL Dambovita, a anuntat intr-o conferinta de presa, incheierea alianței PNL-PSD in județul Dambovița, acuzand conducerea PSD a Consiliului Județean de dezimformare și discriminare a primarilor, dar și argumentand ca „unii se cred in continuare stapani de mosie” in județ.

- 1 total views …doar cu rata inflației, anunța conducerea Primariei Ramnicu Valcea, care susține ca este pentru al patrulea an consecutiv cand se procedeaza așa! Daca pana luni, 8 ianuarie, Direcția Economico- Financiara a avut un program special de incasari doar pentru amenzi, taxe fara debit sau restanțele…

- Canotoarea Simona Radis, campioana mondiala si europeana in 2023, a fost desemnata cel mai bun sportiv al CSA Steaua pentru al patrulea an consecutiv in cadrul unei gale organizate la Cercul Militar National din Capitala.Aflata in prezent in cantonament in Italia cu lotul olimpic de canotaj al Romaniei,…

- CARAȘ-SEVERIN – Șeful județului intenționeaza sa-i ceara consilierului județean onorariul de 6.000 de euro pe care l-a platit pentru a caștiga procesul cu Alina Stancovici! Mandatul de manager al lui Calin Mircea Laza expira la sfarșitul lui noiembrie, fapt pentru care și-a susținut raportul de activitate…