Coronavirus/Germania: Ministrul justiţiei îşi reafirmă opoziţia faţă de vaccinarea obligatorie Ministrul german al justitiei Christine Lambrecht si-a reafirmat luni opozitia fata de vaccinarea obligatorie impotriva coronavirusului, intr-un interviu la televiziunea publica nationala, citat de DPA. "Nu va exista o vaccinare generala obligatorie, dar trebuie sa transmitem mesajul ca ma protejez cu aceasta vaccinare si de asemenea mai ales pe altii", a declarat Lambrecht pentru programul Morgenmagazin de la ZDF. "Cred ca ar trebui sa ramanem la procedura ca cei care au fost vaccinati, cei care s-au recuperat si cei care au dat rezultate negative ar trebui sa aiba acces", a spus Lambrecht. "Odata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

