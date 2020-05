Coronavirus: Ucraina anunţă prelungirea izolării cu o lună, dar şi o relaxare a măsurilor restrictive Guvernul ucrainean a prelungit vineri cu inca o luna, pana la 22 iunie, izolarea instituita pentru a incetini propagarea epidemiei de COVID-19, dar si relaxarea unor masuri restrictive adaptate in functie de situatia epidemiologica a fiecarei regiuni, potrivit agentiei de presa EFE si canalului de televiziune ucrainean 112.ua. Astfel, autoritatile locale pot relaxa restrictiile in cazul inregistrarii unei dinamici favorabile in domeniul sanatatii, transmite 112.ua in pagina sa web, citand un decret publicat vineri de guvernul de la Kiev. Aceasta inseamna ca, incepand de astazi, in regiunile unde… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

- Guvernul ucrainean a prelungit masurile de carantina luate pe fondul epidemiei de COVID-19 pana pe 22 mai, dar a fost de acord sa relaxeze partial izolarea incepand de la 11 mai, a anuntat luni prim-ministrul Denis Smihal pe canalul sau oficial al mesageriei Telegram, informeaza marti agentia Xinhua.…

- Administrația presedintelui Alberto Fernandez a impus masuri dure de carantina. Pe fondul epidemiei de coronavirus, guvernul argentinian a interzis, pana la 1 septembrie, toate zborurile comerciale interne si internationale. CORONAVIRUS Campionat important de fotbal suspendat. Nu se retrogradeaza…

- Autoritatile din Azerbaidjan au extins masurile de izolare impuse pentru a preveni raspandirea epidemiei COVID-19 pana pe 4 mai, conform anuntului facut sambata de guvernul de la Baku si citat de Reuters. Pana in prezent, tara sud-caucaziana cu o populatie de aproximativ 10 milioane de…

- Guvernul israelian a aprobat sambata relaxarea anumitor masuri restrictive impuse pentru evitarea raspandirii epidemiei COVID-19, transmit AFP si dpa. Intr-o alocutiune televizata, premierul Benjamin Netanyahu a prezentat liniile mari ale unui plan "responsabil si progresiv" ce va permite reluarea activitatii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca Guvernul va suporta plata șomajului tehnic in valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țara, care este de 5.429 lei.Seful Executivului a explicat ca sunt doua categorii de companii care și-au trimis…

- Guvernul italian intentioneaza sa preia controlul asupra Alitalia, arata un proiect de decret vazut de Reuters, in conditiile in care transportatorul aerian produce pierderi ce risca sa creasca din cauza epidemiei de coronavirus.

- Rusia isi va inchide de miercuri pana la 1 mai frontierele pentru cetatenii straini, cu exceptia rezidentilor permanenti in tara, anunța Agerpres.Potrivit unui comunicat, premierul Mihail Misustin a avertizat mai multi sefi de guverne in legatura cu intrarea in vigoare a acestei masuri incepand de miercuri…

- Guvernul danez le-a comunicat firmelor private care sunt afectate de masurile drastice pentru combaterea raspandirii pandemiei de coronavirus ca va acoperi 75% din salariile angajatilor. In schimb, firmele ar trebui sa nu faca concedieri, transmite ziare.com. Conform acordului dintre Guvern, organizatiile…