O masca de protectie sanitara a fost montata pe o statuie de mari dimensiuni care il reprezenta pe Buddha, situata intr-un templu din Bangkok, pentru a creste gradul de constientizare in randul publicului in legatura cu pandemia de COVID-19, informeaza DPA. ''Am procedat astfel ca localnicii aflati in intrecere sa poata vedea ca Buddha poarta de asemenea masca faciala'', a declarat Phra Taweesup Santamano, abatele templului Wat Nithetratpradit, situat in suburbiile capitalei thailandeze. Statuia cu o inaltime de 10 metri ''poarta'' o masca faciala, confectionata…