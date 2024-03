Box | Nechita, Marin şi Jitaru, eliminaţi din turneul preolimpic de la Busto Arsizio Claudia Nechita (cat. 57 kg), Loredana Marin (cat. 60 kg) si Robert Jitaru (cat. 63,5 kg) au coborat invinsi, joi, din ringul turneului preolimpic de box de la Busto Arsizio (Italia), care acorda bilete la JO 2024 de la Paris, informeaza Agerpres . Nechita s-a oprit in saisprezecimi. A fost invinsa clar la puncte, cu 5-0, de filipineza Nesthy Petecio, vicecampioana olimpica la Tokyo.Loredana Marin s-a inclinat in fata italiencei Alessia Mesiano (0-5), campioana mondiala in 2016, in faza sferturilor. A fost la un singur pas de calificare.Robert Jitaru a pierdut tot la puncte contra ugandezului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

