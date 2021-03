Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul australian al sanatatii, Greg Hunt, a fost internat in spital cu o suspiciune de infectie, la doua zile dupa ce i-a fost administrat un vaccin impotriva COVID-19, a anuntat serviciul sau de presa marti. "Este de asteptat ca ministrul sa se restabileasca complet". "Starea sa nu…

- Ministerul Sanatatii din Spania a decis ca persoanele sub 55 de ani fara probleme majore de sanatate si care au contractat noul coronavirus vor trebui sa astepte sase luni de la diagnosticare pana la primirea unui vaccin, transmite miercuri Reuters, potrivit AGERPRES. Intr-un document ce defineste…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a respins din nou, in presa germana de sambata, criticile in sensul ca Uniunea Europeana ar fi incheiat prea tarziu acorduri cu companiile farmaceutice pentru livrarea de vaccinuri, relateaza AFP. Dificultatile intampinate in aprovizionarea…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti-COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters. Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia…

- Spania si Grecia, doua tari europene a caror economie este puternic dependenta de industria turismului, insista pentru introducerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea calatoriilor. Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez, a afirmat ca tara sa insista…

- Spania si Marea Britanie negociaza de mai multe luni un acord in materie de aparare si securitate, a confirmat luni ministrul spaniol de externe Arancha Gonzalez Laya, in contextul in care Londra si-a finalizat la miezul noptii de 31 decembrie despartirea de Uniunea Europeana, relateaza France Presse.…

- Germania, Franta, Italia si alte cinci state europene isi vor coordona lansarea campaniilor nationale de vaccinare anti-COVID-19, au anuntat marti ministrii sanatatii din tarile respective, intr-o declaratie comuna citata de Reuters. Aceste tari vor promova ''coordonarea lansarii campaniilor…