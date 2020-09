Coronavirus: Silvio Berlusconi are dublă pneumonie în fază incipientă (ANSA) Fostul premier italian Silvio Berlusconi, spitalizat joi seara ''din precautie'' dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, are dubla pneumonie in faza incipienta, a relatat vineri agentia de presa italiana ANSA, citata de Reuters. Dubla sau bilaterala, pneumonia afecteaza ambii plamani si poate provoca dificultati de respiratie. Dubla pneumonie a fost documentata in multe cazuri la pacienti spitalizati cu COVID-19. Berlusconi, in varsta de 83 de ani, a fost spitalizat joi seara la Milano ''din precautie'', la doua zile dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

