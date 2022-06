Coronavirus: Shanghai a înregistrat zero cazuri noi de COVID-19 pentru prima dată din martie Shanghai-ul nu a anuntat sambata niciun nou caz de COVID-19, o premiera de la inceputul lunii martie si de la aparitia epidemiei in oras, informeaza AFP. „Nu au existat cazuri confirmate de COVID-19 cu transmitere locala si nicio noua infectie asimptomatica locala in Shanghai pe 24 iunie 2022”, au anuntat autoritatile intr-un comunicat. China este ultima economie majora care aplica in continuare o strategie „zero Covid” vizand eliminarea oricarei propagari a virusului printr-o testare masiva, impunerea de lockdown-uri si de carantine indelungate. Capitala economica a Chinei s-a aflat in lockdown… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

