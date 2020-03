Stiri pe aceeasi tema

- Estonia si Lituania au anuntat sambata ca isi vor inchide granitele pentru cetatenii straini, cu cateva exceptii, in timp ce Letonia a decis masuri restrictive pentru combaterea raspandirii coronavirusului, informeaza AFP."Guvernul a decis sa restabileasca temporar controalele la toate frontierele",…

- Guvernul portughez a decretat vineri stare de alerta, pentru a putea mobiliza protectia civila, politia si armata in vederea controlului epidemiei provocate de coronavirus, informeaza AFP.Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei,…

- TERIBIL: POTRIVIT UNUI ANUNȚ OFICIAL,toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat vineri dimineața Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca și el se va izola la Vila Lac 2. Read More...

- Guvernul irlandez a decis sa anuleze paradele prevazute pentru data de 17 martie la Dublin si Cork cu ocazia zilei Sfantului Patrick din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat luni televiziunea publica irlandeza RTE, relateaza AFP.Autoritatile urmau sa sustina o conferinta de presa luni…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Un cetatean italian care a vizitat recent Romania a fost diagnosticat marți cu coronavirus. Barbatul, in varsta de 71 de ani, e internat la un spital din Rimini, potrivit presei italiene. In total au fost inregistrate 23 de cazuri de infectie pana acum in regiunea Emilia-Romagna.

- In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu coronavirus, iar doua persoane și-au pierdut viața. Guvernul italian a plasat in carantina, de sambata seara, 11 localitați din regiunile Lombardia și Veneto, pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie cu noul coronavirus. Ministerul…

- O cladire industriala din Beijing va fi reconvertita in doar sase zile intr-o noua uzina care va produce masti medicinale, Noua uzina este necesara pentru a face fata cererii explozive pentru acest produs pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat luni agentia oficiala de presa Xinhua, preluata…