- In plina pandemie de coronavirus, cand și persoanele fizice, dar și unele firme au fost afectate din cauza faptului ca economia a avut de suferit, Banca Naționala a Romaniei a luat o decizie de ultim moment.

- ​Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa amâne Jocurile Olimpice de vara 2020 de la Tokyo din cauza pandemiei de coronavirus, a spus Dick Pound, membru al CIO, pentru USA Today."Pe baza informatiilor pe care CIO le are, amânarea a fost decisa", a declarat Pound,…

- Comitetul Olimpic Internațional a cedat și va anunța in scurt timp amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Jocurile Olimpice ar fi trebuit sa se desfașoare la Tokyo, Japonia, in perioada 24 iulie 9 august. Pandemia de coronavirus a dat complet peste cap sportul mondial. Mai multe evenimente de calificare…

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial.

- Jocurile Invictus, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry al Marii Britanii pentru militarii raniti in teatrele de operatii, au fost amanate cel putin un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr-un comunicat citat de Reuters potrivit Agerpres.…

- Jocurile Invictus, un eveniment sportiv international creat la initiativa printului Harry al Marii Britanii pentru militarii raniti in teatrele de operatii, au fost amanate cel putin un an din cauza pandemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii intr-un comunicat citat de Reuters. Editia din acest…

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- Luni a fost decretata stare de urgența in Romania, in contextual pandemiei cu coronavirus. Dupa ce autoritațile au luat o serie de masuri pentru a stopa raspandirea virusului ucigaș din China, inca un politician vine cu noi propuneri.