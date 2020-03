Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat joi ca pregatirile pentru vizita de stat a presedintelui chinez Xi Jinping, planuita sa aiba loc in aprilie, continua conform programului, in pofida epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.'Lucrurile sunt pe calea cea buna pentru vizita presedintelui…

- Regizorul de film chinez Chang Kai impreuna cu alti trei membri ai familiei sale au murit din cauza coronavirusului. Chang Kai, sora sa, mama si tatal se numara printre ultimele victime cu profil inalt al bolii din orasul Wuhan, relateaza Theguardian.

- Un disident chinez care a criticat maniera in care regimul presedintelui Xi Jinping a gestionat epidemia provocata de coronavirus a fost arestat, a anuntat marti Amnesty International, potrivit AFP. Xu Zhiyong, un militant anticoruptie care a stat in inchisoare in perioada 2013-2017, a fost arestat…

- Un oficial chinez de top a recunoscut vineri ca noul coronavirus este o provocare profunda pentru țara, dar a aparat gestionarea epidemiei de catre administratia de la Beijing.Într-un amplu interviu acordat Reuters, la Berlin, consilierul de stat Wang Yi, care este și ministru de externe…

- Armata chineza va trimite 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus, a informat duminica agentia de presa chineza Xinhua, relateaza dpa, transmite AGERPRES . Incepand de saptamana viitoare, personal…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Statele Unite au anuntat ca organizeaza evacuarea personalului diplomatic si a altor cetateni americani blocati in orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei de pneumonie virala, relateaza duminica AFP. Washingtonul intentioneaza sa trimita marti un zbor direct de la Wuhan la San Francisco, a anuntat…

- Organizația Mondiala a Sanatații cocheteaza cu ideea declararii de epidemie globala cu coronavirus. Dincolo de asta, cetațenii din Wuhan, sursa infecției, se confrunta cu clipe de coșmar. Primele cazuri de coronavirus și, implicit, primele decese, au fost depistate la finele anului trecut in orașul…