- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" in faptul ca premierul britanic, Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus, scrie AFP. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand…

- Decizia vine pe masura ce natiunile din intreaga lume isi inchis granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului, scrie Mediafax.Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevazut in iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau sa il organizeze in iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinta",…

- Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat astazi ca și-a facut testul pentru coronavirus, informeaza CNN. Șeful de la Casa Alba și-a facut testul vineri seara la insistența jurnaliștilor, avand in vedere ca a avut intalniri cu persoane din anturajul președintelui Braziliei, Jair Bolsonaro, declarate…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat miercuri ca va decide ''la timp'' asupra unor posibile noi restrictii de calatorie dinspre si catre zonele infectate de noul coronavirus, relateaza AFP. ''Am putea sa facem acest lucru la timp. Acum nu este momentul potrivit…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…

- Presedintele american Donald Trump a pronosticat luni ca epidemia cu coronavirus va disparea probabil in aprilie din cauza caldurii, salutand totodata din nou reactia liderilor chinezi, relateaza AFP. "Pana-n aprilie, sau in cursul lunii aprilie, caldura, in general, omoara acest gen de…