Coronavirus: Portugalia reimpune interdicţia de circulaţie pe timpul nopţii Portugalia, confruntata cu o recrudescenta a epidemiei de coronavirus din cauza variantei Delta, a decis sa reimpuna interdictia de circulatie pe timpul noptii incepand de vineri in 45 de orase, inclusiv Lisabona, a anuntat joi guvernul, informeaza AFP.



"Constatam ca saptamana trecuta situatia s-a deteriorat din nou", a declarat Mariana Vieira da Silva, sefa cancelariei prezidentiale si ministru de stat, in timpul unei conferinte de presa. Ea a adaugat ca "nu sunt indeplinite conditiile pentru a spune ca pandemia este sub control".



Aceasta "interdictie de a circula pe…

Sursa articol: agerpres.ro

