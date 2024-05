Bijuterie din vestul ţării, prădată în timpul nopţii O bijuterie din Arad a fost sparta in noaptea de marți spre miercuri, iar hoții au furat mai multe bijuterii. Polițiștii ii cauta pe faptași. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați, in jurul orei 2.30, despre faptul ca, persoane necunoscute ar fi patruns intr-o bijuterie din Arad, de unde ar fi sustras mai […] Articolul Bijuterie din vestul tarii, pradata in timpul noptii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

