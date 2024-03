Au furat 12 roţi de autoturism ARAD. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au fost sesizați, la data de 29 martie a.c., despre faptul ca, in noaptea de 28/29 martie a.c., prin escaladarea gardului, persoane necunoscute ar fi patruns in curtea unui imobil din municipiul Arad, de unde ar fi sustras 12 roți de autoturism, in valoare de aproximativ 10.000 de lei. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

