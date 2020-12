Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Adam Niedzielski, a declarat astazi ca Polonia se confrunta cu amenințarea reala a unui al treilea val al pandemiei de coronavirus. Acesta a adaugat ca recomandarea sa este ca actualele restricții sa ramana in vigoare cel puțin pana la 17 ianuarie, potrivit HotNews. Polonia ar urma…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a asigurat joi ca nu va exista o noua carantina la nivel national in pofida unei cresteri drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 inregistrate in Rusia in ultimele saptamini, subliniind ca Rusia spera sa inceapa vaccinarea in masa pina la sfirsitul acestui…

- Belgia ar putea intra din nou in carantina, cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, au anuntat autoritatile sanitare, in contextul unei cresteri in ultima perioada a infectiilor cu COVID-19, relateaza Reuters, citata de News.ro.Aceasta masura ar urma sa fie luata de catre autoritațile de…

- Guvernul polonez a anuntat joi noi masuri menite sa limiteze epidemia de COVID-19, printre care reducerea orarului de functionare a barurilor si restaurantelor, predarea si munca de la distanta, informeaza Reuters, dpa si AFP. 'Astazi trebuie sa revenim la recomandarea de baza pe care…