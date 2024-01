Apel internațional privind interdicția folosirii dinarului sârbesc în Kosovo Patru tari europene si Statele Unite au cerut duminica autoritatilor din Kosovo sa suspende o decizie ce interzice minoritatii sarbe din Kosovo sa mai foloseasca dinarul sarbesc, o decizie care ar putea alimenta tensiunile etnice in regiunea de nord deja instabila, informeaza Reuters, informeaza Agerpres. Moneda oficiala a Kosovo este euro, dar majoritatea comunitatii sale sarbe, de 5%, foloseste si dinarul ca parte a refuzului de a recunoaste statalitatea Kosovo. Banca Centrala a declarat la inceputul acestei luni ca toate platile din Kosovo vor trebui facute numai in euro, sugerand… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 ianuarie 2024, Banca Centrala din Kosovo a anunțat ca, la ședința susținuta pe 27 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat un regulament privind operațiunile cu numerar care intra in vigoare pe 1 februarie 2024. Țara europeana vrea sa introduca euro ca moneda exclusiva. Kosovo…

- Incepand de la 1 februarie moneda euro va fi singurul mijloc de plata in Kosovo, inclusiv in zonele majoritar sarbe care folosesc dinarul sarbesc, ceea ce ar putea provoca noi tensiuni cu Serbia, relateaza joi presa locala, citata de agentia EFE, potrivit agerpres.ro. Portalul kosovar Kossev scrie ca,…

- Producatorii de automobile Tesla si Volvo Car, detinuta de grupul chinez Geely, au declarat ca suspenda o parte din productia din Europa din cauza deficitului de componente, acesta fiind primul semn clar ca atacurile asupra transporturile maritime din Marea Rosie lovesc producatorii din regiune, transmite…

- Statele Unite și aliații sai din Grupul celor Șapte (G7) cauta o cale de ieșire rapida din faza militara a conflictului din Gaza, a transmis luni Italia, care a preluat președinția G7. Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, și omologii sai din UE și Germania au vizitat regiunea, cautand soluții…

- SUA, amenințate pe fața din Yemen: Seful rebelilor houthi spune ca va ataca navele de razboi americaneSeful houthi din Yemen, rebeli aliniati Iranului, a declarat miercuri ca gruparea sa va incepe sa traga cu rachete asupra navelor de razboi americane daca Statele Unite vor lua la tinta Yemenul,…

- Departamentul de Justitie al SUA solicita peste 4 miliarde de dolari de la Binance Holdings, ca parte a unei propuneri de finalizare a unei investigatii care dureaza de ani de zile, a informat luni Bloomberg News, citand persoane familiare cu discutiile, transmite Reuters preluat de news.roNegocierile…

- Fundatia Bill & Melinda Gates finanteaza o tehnologie de vaccinare de tip plastureFundatia Bill & Melinda Gates a acordat 23,6 milioane de dolari companiei americane de stiinte ale vietii Micron Biomedical, cu sediul in Statele Unite, in scopul finantarii primei productii in masa a tehnologiei…

- Casa Alba a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor trimite trupe de mentinere a pacii pe teren, in Fasia Gaza, in niciun rol viitor, in contextul in care Washingtonul discuta cu aliatii sai despre cum va arata Fasia Gaza dupa conflict, informeaza Reuters, informeaza Agerpres. "Nu exista planuri…