- Vremea in Alba in weekend 19-21 aprilie: Se opresc ploile și se mai incalzește puțin. La munte ninge. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba in weekend 19 – 21 aprilie: Se opresc ploile și mai incalzește puțin. La munte ninge. Prognoza meteo pe localitați. Vremea se mai imbuneaza puțin. Temperaturile…

- VREMEA pana in 28 aprilie, de Florii. De la foarte cald, la frig și ploi. Prognoza meteo in regiuni din țara, pe doua saptamani Vremea pana in 28 aprilie, de Florii. De la foarte cald, adica temperaturi de peste 30 de grade, vremea se schimba brusc. Maximele vor scadea la medii de 10-13 grade dupa 17…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi mult peste cele normale pentru aceasta perioada a anului. In Banat și Crișana, maximele vor ajunge la 23 – 25 de grade Celsius. Ploile vor fi mai frecvente in jurul datei de 28 martie și dupa 3 aprilie. Meteorologii…

- Vremea in Alba in weekend 22 – 24 martie: Temperaturi de pana la 19 grade, apoi se racește din nou. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba in weekend 22 – 24 martie 2024: Temperaturi de pana la 19 grade, apoi se racește din nou. Prognoza meteo pe localitați. Ne așteapta un weekend frumos, cu temperaturi…

- Vremea in Alba, in weekend 8 – 10 martie 2024: Frig, apoi se mai incalzește. La munte – ninsori. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in weekend 8 – 10 martie 2024: Frig, apoi se incalzește. La munte sunt anunțate ninsori. Ne așteapta un weekend in care vom avea practic doua anotimpuri, in doar…

- Specialiștii Agenției Naționale de Meteorologie au emis prognoza valabila pentru urmatoarele doua saptamani. Primele doua zile vor fi calde, apoi vremea se racește brusc. Probabilitatea de precipitații e mare in zilele de 6, 7 și 8 martie și dupa 11 martie. Banat In primele doua zile din interval vremea…

- Vremea se va incalzi treptat in majoritatea regiunilor, insa precipitatiile se vor semnala pe suprafete din ce in ce mai extinse, potrivit prognozei ANM, valabila pentru intervalul 19 februarie – 3 martie. In primele patru zile, in Maramureș, media temperaturilor maxime se va situa intre 7 și 10 grade,…