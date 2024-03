Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi mult peste cele normale pentru aceasta perioada a anului. In Banat și Crișana, maximele vor ajunge la 23 – 25 de grade Celsius. Ploile vor fi mai frecvente in jurul datei de 28 martie și dupa 3 aprilie. Meteorologii…

- Meteorologii anunța o incalzire semnificativa in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi mult peste cele normale pentru aceasta perioada a anului. In Banat și Crișana, maximele vor ajunge la 23 - 25 de grade Celsius. Ploile vor fi mai frecvente in juru

- "Cel mai cald va fi astazi in sudul țarii, unde așteptam maxime de pana la 20-22 de grade Celsius. Inclusiv in Capitala maxima va atinge 20 de grade. Temperaturi mai mari decat normalul acestei perioade din an vor fi in toate regiunile țarii. In nord și vest, temperaturile vor fi intre 14 și 18 grade",…

- "Cel mai cald va fi astazi in sudul țarii, unde așteptam maxime de pana la 20-22 de grade Celsius. Inclusiv in Capitala maxima va atinge 20 de grade. Temperaturi mai mari decat normalul acestei perioade din an vor fi in toate regiunile țarii. In nord și vest, temperaturile vor fi intre 14 și 18 grade",…

- In Banat, in primele zile, media temperaturilor maxime se va situa intre 10 si 12 grade, iar a minimelor intre 0 si 4 grade. Intre 23 si 26 februarie vremea va deveni extrem de calda pentru acea perioada, cu o medie a maximelor termice de 15 - 17 grade si a minimelor de 4 - 7 grade. In zilele care vor…

- Vremea se va mentine semnificativ mai calda decat normal in Capitala, pana miercuri dimineata, cu temperaturi maxime in jurul valorii de 16 grade, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu a spus ce temperaturi vor fi inregistrate in perioada urmatoare.

- Temperaturi vor fi mai ridicate decat cele obisnuite in urmatoarele 2 saptamani, apoi vine iarna autentica. Meteorologii au actualizat prognoza pana pe 12 februarie. Saptamana 15-22 ianuarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana pe intreg teritoriul Romaniei.…