Coronavirus Marea Britanie: 708 decese într-o singură zi. În total, 4313 de morţi şi 41.903 de cazuri pozitive Vineri, au fost inregistrate inca 684 de decese, dupa o crestere de 569, joi. In total, 41.903 de cazuri pozitive au fost identificate oficial. Marea Britanie, in izolare probabil pana la sfarsitul lunii mai Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat sambata un consilier guvernamental, potrivit caruia ritmul de propagare a epidemiei de coronavirus trebuie mai intai sa se incetineasca si o politica intensiva de testare sa fie introdusa.



