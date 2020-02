Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui chinez Xi Jinping in care i-a transmis condoleante pentru epidemia cu coronavirus din China, a relatat sambata agentia de stat nord-coreeana KCNA, citata de Reuters.



Kim "si-a exprimat convingerea ca partidul, guvernul si poporul chinez vor iesi cu siguranta victoriosi in campania de combatere a bolii" sub conducerea lui Xi, potrivit KCNA.



China este cel mai apropiat aliat pe care Coreea de Nord il are, aminteste Reuters. Autoritatile de la Phenian au anulat majoritatea zborurilor catre China, au impus…