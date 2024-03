China pregăteşte reglementări noi pentru accesul pe piaţă şi transferurile transfrontaliere de date ”Primim cu drag companiile din toate tarile sa investeasca in China si sa-si dezvolte pozitionarea in China”, a spus Li. China face, de asemenea, eforturi pentru dezvoltarea industriilor emergente, cum ar fi productia biologica, si va intensifica dezvoltarea inteligentei artificiale si a economiei datelor, a declarat Li pentru Forumul pentru Dezvoltare al Chinei de la Beijing. Beijingul a relaxat marti unele reguli privind investitiile straine, dupa ce intrarile de investitii s-au redus cu aproape 20% in perioada ianuarie-februarie. Autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

