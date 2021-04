Coronavirus: Italia a decis să prelungească restricţiile până la sfârşitul lui aprilie Italia a decis sa prelungeasca restrictiile pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19, printre care închiderea restaurantelor, magazinelor si muzeelor pâna la 30 aprilie, potrivit unui decret semnat miercuri seara de premierul Mario Draghi, transmit AFP și Agerpres.



Noul decret face ca vaccinarea sa fie obligatorie pentru personalul sanitar, însa pastreaza deschise scolile primare si prevede ca masuri de relaxare vor putea fi luate înainte de sfârsitul lui aprilie în cazul unei ameliorari a situatiei sanitare.



