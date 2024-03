Stiri pe aceeasi tema

- "Scopul meu este simplu. Sa obțin sprijinul Uniunii Europene pentru a menține accesul romanilor la servicii esențiale in urmatoarele domenii: sanatate, educație și siguranța. Ma aflu pe baricadele societații civile de patru ani.Candidez independent, dar nu singur.Am descoperit ca acțiunea in slujba…

- Inainte de momentul din martie 2020, la inceputul pandemiei Covid-19, biostatisticianul timișorean Octavian Jurma nu exista in spatiul public din Romania ca personaj, din punct de vedere medical.

- ”Guvernul Romaniei a aprobat ca Ministerul Finantelor sa reprezinte statul roman in acest litigiu commercial si in alte litigii. Din cate stiu, s-a finalizat procedura de alegere de selectie a companiei care sa reprezinte statul roman la Bruxelles, in acest proces, asa ca suntem pe drumul cel bun. Important…

- Premierul Marcel Ciolacu a comentat, vineri, declarațiile lui Vladimir Putin, din interviu, potrivit carora Romaniei si Ungariei li s-au luat o parte din pamanturi si au fost date Ucrainei. ”Nici eu nici dumneavostra nu o sa influentam vreodata istoria. Inteleg manipularea pe care o face dictatorul…

- Președintele Klaus Iohannis va ține un discurs in Parlamentul European peste doua zile, la invitația președintei Roberta Metsola. Iohannis va lua cuvantul in plenul Parlamentului European miercuri, 7 februarie, incepand cu ora 12:00 (ora Romaniei), in cadrul dezbaterii „This is Europe”, se arata intr-un…

- Peste jumatate dintre romani ar prefera un independent la Presedintie in defavoarea candidatului unui partid politic, potrivit sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Intrebati pentru ce fel de presedinte ar opta intre un independent si un membru al unui partid politic, 55% dintre cei chestionati…

- Europarlamentarul Nicu Stefanuta a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca va candida ca independent pentru un nou mandat in Parlamentul European (PE), urmand sa stranga semnaturi pentru candidatura. Pana acum, singurul politician din Romania care a reușit sa caștige un mandat de europarlamentar…

- Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat cel putin 1,4 milioane de vieti in Europa, a afirmat marti seful regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii ( OMS ), reamintind ca virusul va persista, transmite AFP. „Astazi, 1,4 milioane de persoane din regiunea noastra – majoritatea persoane varstnice – se pot…