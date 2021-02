Coronavirus: China neagă acuzaţiile că le-ar fi cerut diplomaţilor americani să facă teste anale pentru depistarea COVID-19 Ministerul de Externe de la Beijing a negat joi ca diplomatilor americani din China li s-a cerut sa faca teste anale pentru COVID-19, dupa aparitia in media a unor plangeri in legatura cu o astfel de procedura, relateaza Reuters. Site-ul american Vice a citat miercuri un oficial al Departamentului de Stat al SUA care a spus ca s-a facut acest test din greseala si ca Beijingul a transmis ca nu va mai folosi procedura in cazul diplomatilor americani. "Din cate stiu, China nu a cerut niciodata staffului diplomatic american din China sa faca teste anale", a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca Beijingul a aprobat livrarea unei noi tranșe din vaccinul anti-covid CoronaVac, iar 10 milioane de doze ar putea ajunge in Turcia in acest weekend, transmite Reuters. Turcia a recepționat deja o prima tranșa de 3 milioane de doze din vaccinul chinez…

- China a inregistrat 109 de contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, la fel ca si cu o zi mai inainte, au anuntat luni autoritatile sanitare chineze, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Comisia Nationala chineza a Sanatatii a anuntat intr-un comunicat ca a inregistrat 93 de infectari…

- Economia chineza a luat viteza în ultimul trimestru al anului trecut, creșterea consemnata depașind estimarile, aceasta țara încheind dificilul an 2020 într-o forma remarcabil de buna și fiind pe cale sa creasca și mai mult în 2021, deși pandemia continua sa loveasca restul lumii,…

- Numarul zilnic al cazurilor noi de coronavirus s-a dublat in China, ceea ce a condus la o inasprire a restrictiilor de circulatie, iar in capitala pasagerii trebuie sa scaneze un cod de sanatate inainte de a se putea urca in taxi sau in masinile firmelor de ride-hailing, au anuntat duminica autoritatile,…

- China a facut apel marti la calm si retinere, dupa ce Iranul a anuntat ca a reluat imbogatirea uraniului la 20% la o facilitate subterana, ceea ce incalca acordul incheiat de Teheran in 2015 cu marile puteri, inclusiv cu Beijingul, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Franța a raportat doar 3.093 de noi cazuri de coronavirus si 146 de decese in ultimele 24 de ore, o scadere drastica fața de ziua de vineri. Dupa ce vineri au fost depistate 20.262 de cazuri noi de infectare cu nou coronavirus, o zi mai tarziu, autoritațile franceze au anunțat doar 3.093. Dintre cazurile…

- China a anuntat joi ca va revoca exonerarea de la obligatia de a detine viza pentru posesorii de pasapoarte diplomatice americane care viziteaza Hong Kong si Macao, dupa ce SUA au impus sanctiuni financiare si interdictii de calatorie pentru mai mult de zece oficial chinezi, informeaza Reuters.…

- China a anuntat joi ca va revoca exonerarea de la obligatia de a detine viza pentru posesorii de pasapoarte diplomatice americane care viziteaza Hong Kong si Macao, dupa ce SUA au impus sanctiuni financiare si interdictii de calatorie pentru mai mult de zece oficial chinezi, informeaza Reuters. Beijingul…