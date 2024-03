Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat miercuri Statele Unite ca folosesc Filipinele ca un „pion” in Marea Chinei de Sud, dupa mai multe incidente in ultimele saptamani in jurul micilor insule pe care cele doua tari si le disputa, relateaza AFP.

- G20 nu este o platforma pentru rezolvarea problemelor geopolitice și de securitate. Acest lucru a fost declarat la un briefing de miercuri de reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, raspunzind la intrebarea daca subiectul ce ține de Ucraina va fi inclus pe agenda reuniunii…

- China solicita SUA sa inceteze sa mai desfașoare acțiuni de spionaj cibernetic și atacuri cibernetice in intreaga lume, precum și sa nu mai denigreze alte țari sub pretextul securitații cibernetice. Despre scest lucru a declarat reprezentantul oficial al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin,…

- Ministerul chinez de Externe a facut un comentariu dupa ce reprezentantul Beijingului a lipsit de la reuniunea consilierilor de securitate naționala de la Davos pe tema "formulei de pace" ucrainene. O declarație a purtatorului de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, este citata de Ukrinform,…

- China, care are granita comuna cu Myanmarul, a anuntat vineri ca a facilitat o "incetare a focului" intre junta aflata la putere in aceasta tara si grupurile armate care se confrunta din octombrie, in special in apropierea frontierei, potrivit AFP. "Cele doua parti au convenit asupra incetarii imediate…

- Problema Taiwanului este cea mai importanta dintre interesele de baza ale Chinei și prima linie roșie in relațiile chino-americane care nu ar trebui depașita. Acest lucru a fost declarat intr-un briefing de joi de catre purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning. „Problema Taiwanului…

- SUA au ignorat faptele si au acuzat nemotivat China pentru actiunile de a-si apara drepturile legitime, iar Beijingul s-a opus cu fermitate acestor afirmatii, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wu Qian, in contextul afirmatiilor unui oficial al Pentagonului despre recentele…

- China a amenintat luni cu represalii companiile implicate intr-o vanzare de arme catre Taiwan, dupa ce SUA au dat unda verde unui acord de 300 de milioane de dolari vizand consolidarea apararii insulei revendicate de Beijing, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Washingtonul a anuntat vineri ca a autorizat…