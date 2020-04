Stiri pe aceeasi tema

- Zece militari din cadrul Batalionului 191 Infanterie ,,Colonel Radu Golescu” din Arad au fost confirmați pozitiv la infecția cu virusul COVID-19. Dintre cei zece militari din cadrul batalionului care au fost confirmați pozitiv, noua sunt internați in spital, iar unul este izolat la domiciliu. „Starea…

- Au trecut aproape doua saptamani de la depistarea primului caz de coronavirus in Primaria Zalau, Direcția de Sanatate Publica Salaj demarand o ancheta epidemiologica in instituție, potrivit dispozițiilor legale. Ulterior, la interval de cateva zile, in cadrul aceleiași instituții a fost confirmata o…

- Ancheta epidemiologica, la centrul de dializa din Alba Iulia dupa ce au fost descoperite doua cazuri de infectare cu coronavirus. Cele doua cazuri confirmate pozitiv sunt doua femei, din județul Alba, care faceau proceduri medicale la centrul de dializa. Alexandru Sinea, directorul DSP Alba, a declarat…

- Ancheta de la Spitalul Suceava a aratat, dupa prima zi de verificari, nereguli in management și in desfașurarea anchetelor epidemiologice, a declarat la Digi24 secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru.

- Cercetatorii din Australia au descoperit felul in care sistemul imunitar uman raspunde in fața infecției cu noul coronavirus. O echipa de cercetatori australieni a analizat mostrele de sange ale unei paciente bolnave de COVID-19 , care a fost internata in spital cu simptome moderate ale bolii. Studiul…

- A fost declanșata ancheta epidemiologica pentru identificarea tuturor persoanelor cu care s-a aflat in contact femeia de 70 de ani, al 15-lea caz confirmat in Romania, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX,...

- Autoritatile au anuntat ca au identificat si vor testa pentru coronavirus cinci pasageri si patru insotitoare de bord din avionul care a venit de la Bergamo, la Timisoara, in data de 20 februarie si in care se afla si pacienta internata la Timisoara si depistata pozitiv cu acest virus, potrivit news.ro.Autoritatile…

- Nu exista un al doilea caz de coronavirus confirmat in prezent in tara noastra, anunța secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horațiu Moldovan, care susține ca instituțiile abilitate se concentreaza asupra anchetei epidemiologice in județul Gorj, locul unde a fost identificata prima persoana purtatoare…