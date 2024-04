Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu a comentat prestația Romaniei in amicalul cu Columbia, scor final 2-3. Fostul antrenor al lui Dinamo a remarcat o diferența foarte mare de valoare intre selecționata lui Edi Iordanescu și naționala sud-americana, transmite Fanatik . „Diferența foarte mare de valoare și in special de valoare…

- Hermannstadt a invins-o pe Dinamo, scor 3-0, in prima runda din play-out-ul Superligii. In ciuda scorului rușinos, cei aproape 4.000 de „caini” prezenți in tribunele arenei din Sibiu și-au aplaudat favoriții la final. Dinamo a inceput cum nu se poate mai prost play-out-ul. Elevii lui Zeljko Kopic au…

- Cornel Dinu, 75 de ani, a fost șocat sa-i vada pe principalii acționari ai clubului fotografiindu-se cu trofeele unei echipe rivale. Reacția-manifest a omului nascut in același an cu Dinamo, pentru GSP.ro! Dinamo a fost infranta in Gruia, scor 0-4 cu CFR Cluj, insa imaginea-șoc a partidei ramane cea…

- Dinamo s-a impus in deplasarea cu Farul, scor 2-0. Denis Politic, unul dintre marcatorii „cainilor”, simte ca noile achiziții au inceput sa se integreze și ca au adus un plus important. Dennis Politic a semnat reușita de 2-0, o faza inedita, alunecare din „gura porții”, de langa colegul Antonio Bordușanu.…

- Cornel Dinu, 75 de ani, apreciaza gestul lui Il Luce de a merge la Saftica și de a-i motiva pe jucatori, insa nu intrevede o situație fericita pentru salvarea lui Dinamo. Mister radiografiaza momentul de acum al echipei și ce șanse sunt ca Lucescu și Țiriac sa sprijine financiar „haita”. Legenda lui…

- Invitat la GSP Live, antrenorul Ciprian Panait a analizat prima repriza a derby-ului Dinamo - Rapid, incheiata la egalitate, scor 1-1. Ciprian Panait a remarcat o lipsa de agresivitate și de atitudine in jocul Rapidului. EXCLUSIV. Ciprian Panait, la pauza meciului Dinamo - Rapid „Dinamo a facut ce…

- Dupa Petrolul - Dinamo 1-0, Basarab Panduru l-a laudat pe mijlocașul central brazilian Jair (29 de ani). Fotbalistul a fost cel care a decis meciul cu Dinamo și a ajuns astfel la 6 goluri și 5 pase de gol in Superliga, in 22 de etape. Iar Basrab Panduru crede ca ar putea juca la o echipa mai mare din…