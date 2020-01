Stiri pe aceeasi tema

- Zoran Milanovic, lider al Partidului Social-Democrat din Croația, a castigat scrutinul prezidential, invingandu-o ieri pe conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic. Potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne, fostul premier a obtinut 53,25% din voturile exprimate in turul secund Croatia a preluat,…

- Presedinta in functie a Croatiei, conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic, si un fost prim-ministru de centru-stanga, Zoran Milanovic, se vor confrunta in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, pe 5 ianuarie, cu cateva zile dupa preluarea de catre Zagreb a presedintiei semestriale a Consiliului…

- Presedinta croata in exercitiu Kolinda Grabar-Kitarovic si candidatul Zoran Milanovic vor concura in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara, la 5 ianuarie 2020, indica rezultatele unui sondaj efectuat la iesirea de la urne, difuzat dupa inchiderea birourilor de vot in primul tur…

- Cu 14.442 de voturi, târgul din Cluj-Napoca se claseaza pentru al doilea an la rând în top 10 al târgurilor de Craciun din Europa. „Suntem copleșiți de bucurie și va mulțumim înzecit pentru voturi!”, transmit organizatorii. „Daca anul trecut…

- "Pentru perioada 2014-2020, Romania beneficiaza de fonduri in valoare de aproape 31 de miliarde EUR. Din pacate, in ciuda semnalelor mele de alarma, in pofida tuturor eforturilor mele și ale celor cu care am lucrat la Comisia Europeana, gradul de absorbție ramane foarte scazut, de doar 28% conform…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri seara, înaintea participarii la summitul PPE de la Zagreb (Croația), ca, daca va obține al doilea mandat de șef al statului, România va avea și președinte și premier din PPE, iar influenta tarii noastre în cadrul acestei familii politice…

- Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut miercuri ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept primul procuror-sef european, anunta PE intr-un comunicat oficial, preluat de Agerpres. Mandatul Laura Codruța Kovesi este de șapte ani. Laura Codruța Kovesi a devenit azi primul…