Aproximativ 3% dintre parinți afirma ca, in ultimul an, copilul lor a fost victima a abuzului sexual; In aproape doua treimi dintre cazuri agresorul este o persoana necunoscuta; In cazurile de abuz sexual vorbim preponderent de fete: astfel, dintre cele 1.192 de cazuri din 2023, 1.062 au fost abuz sexual asupra fetelor; Fetele- victime sunt […]