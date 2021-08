Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav care putea duce la o adevarata tragedie a avut loc recent dinspre Amsterdam spre Otopeni. Este vorba despre copilotul unui avion care a leșinat chiar in timp ce se afla manșa, comandantul preluand astfel comanda aeronavei. La bordul avionului se aflau in acel moment 76 de pasageri.…

- Unui copilot TAROM i s-a facut rau in timpul zborului. Comanda aeronavei a fost preluata de comandant. Avionul se intorcea de la Amsterdam și a aterizat pe aeroportul Otopeni. Acesta a fost preluat de o...

- Piloții stateau la taclale și au spulberat balizele dupa ce au așezat greșit avionul la decolare, susține despre cursa TAROM București – Iași din 2016 un raport, publicat recent, al Autoritații de Investigații și Analiza pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS). In plina decolare, cu puțin timp inainte…

- Federatia Romana de Automobilism Sportiv a anunțat ca pilotul decedat in accidentul de la Slanic Moldova este fostul camion național Adrian Cernea. Masina a fost luata de viitura, la trecerea raului, iar pilotul nu a putut sa iasa. Competitia a fost oprita, iar Federatia a deschis propria anheta pentru…

- Un copil a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a transportat rapid la spital. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la etajul 6…

- Tren fara frane la CFR Calatori. Compania anunța comisie de ancheta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Un tren Inter Regio cu 50 de pasageri care a circulat ieri pe ruta Bucuresti - Pitesti - Craiova nu a reusit sa opreasca în statia Golesti din judetul Arges, posibil ca urmare a unor defectiuni…

- ”AeroVacante, parte a Grupului Aerotravel, deschide sezonul vacantelor in insula Skiathos, cu plecari in fiecare sambata din Bucuresti, Cluj- Napoca, Timisoara si Iasi, in perioada 29 mai – 25 septembrie 2021. Sejururile in insula Skiathos au tarife incepand cu 199 euro/persoana si includ transport…

- Compania TAROM a recunoscut ca a fost victima unui atac cibernetic ce a vizat SITA, societatea care furnizeaza servicii pentru aproape toate companiile aeriene. SITA anuntase de ceva vreme ca un atac cibernetic de proporții a expus datele a sute de mii de pasageri la nivel mondial. E vorba de datele…