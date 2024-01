Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea de Anul Nou vine cu ea o mulțime de obiceiuri și tradiții despre care se crede ca aduc noroc și prosperitate in anul care abia incepe. In Banat, obiceiurile stravechi, pastrate de generații, sunt menite sa aduca bunastare.

- Cu fiecare trecere a ultimei zile a anului, lumea intreaga se angajeaza intr o retrospectie colectiva, rememorand succese, infrangeri, si momente cheie care au definit anul in curs. Anul 2023, cu toatele provocarile si bucuriile sale, a ajuns la final, pregatindu ne pentru un capitol nou si nelimitat.Traditiile…

- Superstiții și tradiții de Revelion și Anul Nou. Ce este bine și ce nu trebuie sa faci in noaptea dintre ani S-a incheiat inca un an, iar majoritatea dintre noi ne gandim macar cu speranta la ceea ce ne aduc zilele care urmeaza, reunite in calendar sub numarul 2024. Este vremea in care fiecare dintre…

- Compania de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca a decis prelungirea programului de transport de Revelion intre orele 22,00 – 02:00, pentru urmatoarele linii:autobuze: 9, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 35, 36B, 37, 38, 39, 42, 44, 47; troleibuze: 1, 3, 5, 6, 25; tramvaie: 100, 101.Pentru a asigura deplasarea…

- In noaptea dintre ani, in centrul Piteștiului va fi organizata, ca de obicei, o petrecere in aer liber, organizata de Primaria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești. De la ora 22:00 pana la ora 24:00, DJ Project, urmați de Viorica și Ionița de la Clejani, alaturi de Taraful Clejanilor,…

- Ministrul german de interne, Nancy Feather, a declarat ca se teme de o repetare a dezordinilor din noaptea de Anul Nou și a atacurilor asupra serviciilor de urgența din Berlin și din alte orașe. Dupa cum scrie "Adevarul european", ea a facut aceasta precizare intr-un comentariu pentru grupul media RND,…

- La inceputul anului 2023, Consiliul Local Campina a aprobat alocarea a 85.000 lei pentru spectacolul din noaptea de Revelion, in ideea ca, pe parcursul anului, printr-o rectificare bugetara, suma va fi majorata. La ședința din 4 decembrie 2023, același Consiliu Local a aprobat ca la spectacolul de Revelion…

- Alexia Eram a vorbit despre compromisurile pe care le face in relația amoroasa cu Mario Fresh, pentru ca toate lucrurile intre ei sa fie bune. Fiica Andreei Esca va petrece noaptea dintre ani intr-un loc cu totul neașteptat. „Unde stai de Revelion? In duba!”. Foto Alexia Eram și Mario Fresh, impreuna…