Copiii născuți prematur, viitorii tineri cu boli cronice. STUDIU Copiii nascuți prematur, viitorii tineri cu boli cronice. STUDIU Un studiu recent realizat de cercetatori din Finlanda și Norvegia, coordonat de Institutul Finlandez pentru Sanatate și Bunastare (THL), a scos in evidența faptul ca persoanele nascute prematur prezinta un risc crescut de a dezvolta multimorbiditate in perioada adolescenței. Acest studiu ofera noi informații cu privire la riscurile asociate nașterii premature și a fost transmis […] Citește Copiii nascuți prematur, viitorii tineri cu boli cronice. STUDIU in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

