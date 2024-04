CONTROALE AMPLE ÎN LOCALITATEA BĂLTENI: Sunt vizate centrele de colectare fier vechi. VIDEO CONTROALE AMPLE IN LOCALITATEA BALTENI: Sunt vizate centrele de colectare fier vechi, in aceasta dimineața, 17 aprilie, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița și comisari ai Garzii Naționale de Mediu efectueaza 15 contoarele economice . Verificarile vizeaza societațile comerciale cu obiect de activitate in colectarea deșeurilor feroase și neferoase. Astfel, [...] The post CONTROALE AMPLE IN LOCALITATEA BALTENI: Sunt vizate centrele de colectare fier vechi. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

