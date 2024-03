”Weekend plin de activitate pentru comisarii Garzii de Mediu Gorj! In colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Gorj, comisarii Garzii de Mediu Gorj au desfasurat actuni de patrulare, identificare si sanctionare a tuturor celor care abandoneaza deseuri in zonele critice ale Municipiului Tg. Jiu (zona Pandurasul, zona CET…)”, anunta, duminica seara, Garda de Mediu Gorj. Sursa citata a precizat ca s-a dat 10 sanctiuni in cuantum de peste 150.000 lei pentru toti cei care au abandonat deseuri in afara spatiilor autorizate. De asemenea, s-au dat doua amenzi, in valoare de peste 20.000 lei. pentru…